Лучшие парашютисты мира будут прыгать в небе над Кузбассом

Завтра в Кемеровской области стартует чемпионат мира по парашютному спорту. Он должен был состояться в 2020 году, но, как и многие другие спортивные соревнования, его перенесли из-за пандемии.

По данным сайта правительства региона, соревнования пройдут в двух местах - на аэродромах Кемерово-Северный и Танай. В них примут участие 550 спортсменов из 32 государств.

В Кемерове состоятся соревнования в классических дисциплинах, где учитывается точность приземления. На Танае программа более разнообразная – там запланированы прыжки по шести направлениям.

Кроме того, в рамках чемпионата 15 августа на аэродроме Кемерово-Северный состоится фестиваль «Небофест». Там, помимо прыжков с парашютом, можно будет увидеть авиашоу, выставку воздушных судов и др.

Фото: сайт правительства Кемеровской области