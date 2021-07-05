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Сборная России по дзюдо проведет неделю в Кузбассе

Главная Спорт
Кемерово
13:30 5 Июля 2021
сборная, команда, олимпиада
Автор: Sibnovosti.ru
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Олимпийская сборная России по дзюдо приступила к тренировкам в Кемерове. Они проходят в Региональном центре этого вида спорта.

Сборная прибыла в Кузбасс в конце прошлой недели. Она заселилась в отель «Азимут.

«Из-за пандемии спортсмены будут ограничены от внешнего мира. Все участники соревнований привиты…», - рассказал сайту правительства области исполнительный директор ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса» Ульян Ракшня.

По данным областных властей, тренировки в Кемерове продлятся до 9 июля. Следующий, заключительный этап подготовки борцы проведут во Владивостоке, откуда и отправятся на Олимпиаду в Токио.

Олимпийские игры стартуют 23 июля. Сборная была представлена 29 июня в Олимпийском комитете России. Ее неформальными лидерами спортивный директор национальной федерации дзюдо Кирилл Денисов назвал Мусу Могушкова (двукратный медалист чемпионатов мира), Роберта Мшвидобадзе (вице-чемпион мира 2018 года) и Наталью Кузютину (обладательница «бронзы» Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года).

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

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