Сборная России по дзюдо проведет неделю в Кузбассе

Олимпийская сборная России по дзюдо приступила к тренировкам в Кемерове. Они проходят в Региональном центре этого вида спорта.

Сборная прибыла в Кузбасс в конце прошлой недели. Она заселилась в отель «Азимут.

«Из-за пандемии спортсмены будут ограничены от внешнего мира. Все участники соревнований привиты…», - рассказал сайту правительства области исполнительный директор ассоциации «Клуб дзюдо Кузбасса» Ульян Ракшня.

По данным областных властей, тренировки в Кемерове продлятся до 9 июля. Следующий, заключительный этап подготовки борцы проведут во Владивостоке, откуда и отправятся на Олимпиаду в Токио.

Олимпийские игры стартуют 23 июля. Сборная была представлена 29 июня в Олимпийском комитете России. Ее неформальными лидерами спортивный директор национальной федерации дзюдо Кирилл Денисов назвал Мусу Могушкова (двукратный медалист чемпионатов мира), Роберта Мшвидобадзе (вице-чемпион мира 2018 года) и Наталью Кузютину (обладательница «бронзы» Олимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года).

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области