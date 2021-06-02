2 июня
Кемерово
погода +30 °C
73.5
 
€ 89.69
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Волейбольный «Кузбасс» расстался с белорусским тренером

Главная Спорт
Кемерово
11:43 2 Июня 2021
волейбол, тренер, клуб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» покинул тренер Олег Миканович. Белорусский специалист работал с сибирской командой с 2018 года.

Сайт «Кузбасса» отметил вклад Олега Микановича в достижения клуба последних лет. В их числе завоевание золотых медалей российской Суперлиги и выход в полуфинал европейской Лиги чемпионов. Как писали Sibnovosti.ru, по итогам сезона 2020/2021 клуб из Кемеровской области занял четвертое место в российском первенстве.

В первой половине мая «Кузбасс» сообщал о назначении на пост главного тренера хорвата Игоря Юричича.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Кемерово: В кузбасском поселке открыли школу единоборств

В кузбасском поселке открыли школу единоборств

1 Июня 2021 г.
В ДК им. Кирова в Промышленной смогут заниматься 100 человек
Новости Кемерово: Хоккейный новокузнецкий «Металлург» получил белорусского форварда

Хоккейный новокузнецкий «Металлург» получил белорусского форварда

31 Мая 2021 г.
Подписан контракт с Артуром Гаврусом
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» сменил тренера и обновляет состав

Волейбольный «Кузбасс» сменил тренера и обновляет состав

14 Мая 2021 г.
Его ряды покинули Богдан Гливенко и Владимир Шишкин
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» будет бороться за «бронзу» чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» будет бороться за «бронзу» чемпионата России по регби

10 Мая 2021 г.
Он уступил в полуфинальной серии «Локомотиву-Пенза»
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» уступил в первом матче финала ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» уступил в первом матче финала ВХЛ

17 Апреля 2021 г.
Вторая игра серии с ханты-мансийской «Югрой» состоится сегодня
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» поедет в Ханты-Мансийск на финал ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» поедет в Ханты-Мансийск на финал ВХЛ

13 Апреля 2021 г.
Серия стартует 16 апреля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: 60 новорожденных эвакуировали из перинатального центра в Кемерове

60 новорожденных эвакуировали из перинатального центра в Кемерове

30 Мая 2021 г.
В медучреждении возгорание
Новости Кемерово: СФО наторговал на $9,7 млрд

СФО наторговал на $9,7 млрд

2 Июня 2021 г.
Почти треть этой суммы приходится на Кемеровскую область
Новости Кемерово: МИБС откроет центр ядерной медицины в Кемерове

МИБС откроет центр ядерной медицины в Кемерове

2 Июня 2021 г.
Он будет рассчитан на 4 тыс. исследований ПЭТ-КТ в год
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru