Волейбольный «Кузбасс» расстался с белорусским тренером

Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» покинул тренер Олег Миканович. Белорусский специалист работал с сибирской командой с 2018 года.

Сайт «Кузбасса» отметил вклад Олега Микановича в достижения клуба последних лет. В их числе завоевание золотых медалей российской Суперлиги и выход в полуфинал европейской Лиги чемпионов. Как писали Sibnovosti.ru, по итогам сезона 2020/2021 клуб из Кемеровской области занял четвертое место в российском первенстве.

В первой половине мая «Кузбасс» сообщал о назначении на пост главного тренера хорвата Игоря Юричича.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»