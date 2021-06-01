В кузбасском поселке открыли школу единоборств

Школа единоборств начала работу в поселке городского типа Промышленная Кемеровской области. Она открылась после завершения капремонта ДК им. Кирова.

Здание было построено в 1936 году. Его ремонт и оснащение обошлись областному и местному бюджету в общей сложности в 37 млн руб.

По данным сайта правительства региона, в специализированном спорткомплексе будут заниматься пауэрлифтингом, вольной и греко-римской борьбой более 100 ребят. Кроме того, в ДК им. Кирова переведут школу бокса, открытую в 2018 году.

Промышленная с населением 17,3 тыс. человек считается самым крупным поселком городского типа в Кузбассе. Населенный пункт расположен в 72 км от Кемерова.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае в Барнауле было подписано соглашение о строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса для занятий смешанными единоборствами. Объект стоимостью 57,6 млн руб. появится на ул. Взлетной в 2022 году.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области