Волейбольный «Кузбасс» сменил тренера и обновляет состав

Один из лучших российских мужских волейбольных клубов – кемеровский «Кузбасс» – обновляет состав к новому сезону. Его ряды покинули диагональный Богдан Гливенко и либеро Владимир Шишкин.

Как уточнили в клубе, Богдан Гливенко выступал в «Кузбассе» два года. Вместе с командой он завоевал бронзовые медали и Суперкубок страны. Владимир Шишкин отыграл в кемеровском клубе один сезон.

Ранее «Кузбасс» объявил о назначении главным тренером Игоря Юричича. До этого хорватский специалист возглавлял греческий «Фоникас». В 2021 году клуб стал серебряным призером чемпионата Греции и взял Кубок страны.

В минувшем сезоне «Кузбасс» стал вторым в регулярном первенстве российской Суперлиги и четвертым по итогам плей-офф.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»