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Новокузнецкий «Металлург» будет бороться за «бронзу» чемпионата России по регби

Главная Спорт
Кемерово
10:45 10 Мая 2021
финал, регби, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Новокузнецкий «Металлург» не смог пробиться в финал чемпионата России по регби. Он уступил и во втором матче полуфинальной серии клубу «Локомотив-Пенза».

В первой встрече серии до двух побед в Новокузнецке «Металлург» уступил в овертайме 27:30. Вчера в ответном поединке в Пензе гости даже вели 5:0, а в середине первого тайма счет еще оставался ничейным – 10:10. Но в дальнейшем хозяева смогли оторваться от соперников. Итоговый результат – 27:15. Напомним, что ранее «Локомотив-Пенза» выиграл регулярное первенство

Теперь в матче за третье место «Металлург» встретится с одним из красноярских клубов. В другой полуфинальной серии встречаются «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В первом матче победил «Енисей-СТМ», второй состоится сегодня.

Фото: Андрей Демин/сайт клуба «Металлург»

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