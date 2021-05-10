Новокузнецкий «Металлург» будет бороться за «бронзу» чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» не смог пробиться в финал чемпионата России по регби. Он уступил и во втором матче полуфинальной серии клубу «Локомотив-Пенза».

В первой встрече серии до двух побед в Новокузнецке «Металлург» уступил в овертайме 27:30. Вчера в ответном поединке в Пензе гости даже вели 5:0, а в середине первого тайма счет еще оставался ничейным – 10:10. Но в дальнейшем хозяева смогли оторваться от соперников. Итоговый результат – 27:15. Напомним, что ранее «Локомотив-Пенза» выиграл регулярное первенство

Теперь в матче за третье место «Металлург» встретится с одним из красноярских клубов. В другой полуфинальной серии встречаются «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». В первом матче победил «Енисей-СТМ», второй состоится сегодня.

Фото: Андрей Демин/сайт клуба «Металлург»