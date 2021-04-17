Новокузнецкий «Металлург» уступил в первом матче финала ВХЛ

В Ханты-Мансийске стартовала финальная серия Высшей хоккейной лиги. В первом матче местная «Югра» была сильнее новокузнецкого «Металлурга».

Несмотря на достаточно крупный итоговый счет – 4:1 – хозяева не имели подавляющего игрового преимущества. В игре команды сделали одинаковое количество бросков по воротам и набрали равное количество штрафных минут. Более того, до 32-й минуты «Металлург» вел 1:0 - Максим Кицын во втором периоде реализовал большинство.

Но затем забивала только «Югра». Дважды она сделала это во втором периоде, еще дважды – в третьем. В конце игры «Металлург» перешел на игру в шесть полевых хоккеистов и добился еще и удаления соперника. При преимуществе «шесть на четыре» игроки из Кузбасса могли забить трижды, но вместо этого получили шайбу в пустые ворота.

«В первой половине матча мы владели инициативой, и у нас было достаточно моментов, чтобы забить, но вратарь соперника сегодня здорово сыграл», - оценил первый матч серии главный тренер «Металлурга» Евгений Попихин.

Вторая игра также в Ханты-Мансийске состоится сегодня.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»