Новокузнецкий «Металлург» поедет в Ханты-Мансийск на финал ВХЛ

Соперником новокузнецкого «Металлурга» в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) будет «Югра». По итогам регулярного первенства ханты-мансийская команда стала первой, заметно опередив конкурентов.

Соперник определился по итогам решающего седьмого матча полуфинальной серии между «Югрой» и санкт-петербургским «Динамо». Он завершился со счетом 1:0, а вся серия – 4-3.

Первые две встречи финальной серии до четырех побед состоятся в Ханты-Мансийске. Они пройдут 16 и 17 апреля. 20 и 21 апреля эти же команды встретятся в Новокузнецке на арене «Кузнецкий лед».

Напомним, по итогам регулярного первенства ВХЛ «Металлург» был шестым. По пути в финал он прошел московскую «Звезду» (11-е место), пермский «Дизель» (третье) и тюменский «Рубин» (пятое).

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»