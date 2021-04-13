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Новокузнецкий «Металлург» поедет в Ханты-Мансийск на финал ВХЛ

Главная Спорт
Кемерово
12:49 13 Апреля 2021
хоккей, матч, финал
Автор: Sibnovosti.ru
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Соперником новокузнецкого «Металлурга» в финале плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) будет «Югра». По итогам регулярного первенства ханты-мансийская команда стала первой, заметно опередив конкурентов.

Соперник определился по итогам решающего седьмого матча полуфинальной серии между «Югрой» и санкт-петербургским «Динамо». Он завершился со счетом 1:0, а вся серия – 4-3.

Первые две встречи финальной серии до четырех побед состоятся в Ханты-Мансийске. Они пройдут 16 и 17 апреля. 20 и 21 апреля эти же команды встретятся в Новокузнецке на арене «Кузнецкий лед».

Напомним, по итогам регулярного первенства ВХЛ «Металлург» был шестым. По пути в финал он прошел московскую «Звезду» (11-е место), пермский «Дизель» (третье) и тюменский «Рубин» (пятое).

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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