«Локомотив» и «Кузбасс» поспорят за «бронзу» мужской волейбольной Суперлиги

Два сибирских волейбольных клуба разыграют бронзовые медали первенства российской мужской Суперлиги. Накануне они уступили в полуфинальных поединках.

Волейбольный «Финал шести» проходит в Москве. Новосибирский «Локомотив» в полуфинале уступил местному «Динамо», которое выиграло регулярное первенство Суперлиги, со счетом 3:1 (25:17, 25:13, 16:25, 25:23). Кемеровский «Кузбасс», в свою очередь, проиграл санкт-петербургскому «Зениту» 2:3 (24:26, 25:22, 26:24, 22:25, 11:15).

«Игра была настолько равная, мне кажется, настолько напряженная, что я уже показал – штаны мои не выдержали и треснули», - сказал главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов.

Матч за третье место состоится уже сегодня.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотива»