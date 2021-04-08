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В сибирском дерби сильнее оказались волейболисты «Кузбасса»

Главная Спорт
Кемерово
10:56 8 Апреля 2021
волейбол, полуфинал, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Определились составы полуфинальных пар «Финала шести» мужской российской волейбольной Суперлиги. В группе Б вчера встретились два сибирских клуба – новосибирский «Локомотив» и кемеровский «Кузбасс».

К этому матчу они уже добились места в полуфинале. В очном поединке сильнее оказался «Кузбасс». Итоговый счет – 3:1 (25:19, 25:23, 22:25, 28:26).

«Мы могли закончить ... матч со счетом 3:0, но нам не повезло в третьей партии. Мы собрались в четвертом сете. И мы, и соперник уже обеспечили себе место в полуфинале, но это не значит, что надо расслабляться», - сказал сербский центральный блокирующий «Кузбасса» Петар Крсманович (после с его подачи Инал Тавасиев поставил точку в матче).

В полуфиналах «Кузбасс» встретится с санкт-петербургским «Зенитом», а «Локомотив» - с московским «Динамо», которое выиграло регулярное первенство. Эти игры состоятся 9 апреля.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»

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