Два сибирских клуба в полуфинале первенства мужской волейбольной Суперлиги

Кемеровский «Кузбасс» и новосибирский «Локомотив» вышли в полуфинал первенства российской мужской волейбольной Суперлиги. Это стало известно после завершения матча между «Кузбассом» и «Зенитом-Казанью».

Три упомянутых клуба играют в группе Б «Финала шести» в Москве. Вчера «Кузбасс» обыграл «Зенит-Казань» со счетом 3:2 (21:25, 25:17, 20:25, 25:18, 15:13). Самым результативным игроком матча в составе сибирского клуба стал диагональный Иван Зайцев. Он набрал 26 очков. Кемеровчане сделали 12 эйсов за матч, пять из которых на счету Евгений Сивожелеза.

«Немножко везения и больше ничего, две партии выиграли довольно-таки уверенно. Такое ощущение, что одна сторона заколдованная и почему-то с нее летит у всех команд подача, а с другой как-то все пыхтят. Игра была абсолютно ровной, один-два мяча всё решают», - признал после матча главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее «Локомотив» также победил «Зенит-Казань» со счетом 3:2. В результате казанский клуб впервые с сезона 2005/2006 не попал в число призеров чемпионата России. Сегодня два сибирских клуба играют между собой.

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»