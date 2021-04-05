Новокузнецкие хоккеисты дважды разгромили «Рубин» в плей-офф ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» на домашнем льду дважды разгромил тюменский «Рубин» в полуфинальной серии плей-офф Высшей хоккейной лиги. Теперь серия до четырех побед может завершиться уже в следующем матче в Тюмени.

В обеих новокузнецких встречах хозяева не оставили «Рубину» шансов. В первой они одержали победу со счетом 5:0, во второй, состоявшейся в воскресенье, - 6:1. Хотя после первого периода второго матча тюменцы вели 0:1.

«Первый период соперник вышел заряженный, мы немножко проморгали начало игры, но удачно то, что вратарь нас оставил в игре. На второй период уже совсем другая команда вышла - заряженная, которая хотела победить и правильно играла. 40 минут мы показывали отличный хоккей, выиграли достойно», - сказал по этому поводу главный тренер «Металлурга» Евгений Попихин.

«Металлург» ведет в серии со счетом 3-1. Следующая игра состоится 7 апреля.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»