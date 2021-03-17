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Заглушили «Дизель»: новокузнецкий «Металлург» вышел в полуфинал Кубка Петрова

Главная Спорт
Кемерово
09:27 17 Марта 2021
хоккей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Новокузнецкий «Металлург» впервые в своей истории вышел в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги (Кубок Петрова). В четвертьфинале сибирский клуб прошел пензенский «Дизель».

Последний четвертый матч серии до четырех побед состоялся вчера на площадке «Металлурга». В первом периоде Максим Кицын использовал четырехминутное большинство своей команды и новокузнецкие хоккеисты повели в счете.

Во втором периоде Валерий Поляков и Денис Дюрягин довели преимущество хозяев до трех шайб. А полностью снял все сомнения в исходе матча на 43-й минуте Даниил Ердаков. Окончательный счет установил гол престижа «Дизеля» - 4:1.

«Счет серии 4-0 не отражает ее накал. Была борьба, соперник – молодец. Серия проходила в очень жесткой, настоящей борьбе, соответствующей плей-офф», считает главный тренер «Металлурга» Евгений Попихин.

Кроме новокузнецкой команды в полуфинал Кубка Петрова пока вышла только ханты-мансийская «Югра».

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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