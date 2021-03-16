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Новокузнецкий «Металлург» в шаге от выхода в полуфинал ВХЛ

Главная Спорт
Кемерово
09:24 16 Марта 2021
хоккей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня новокузнецкий «Металлург» может оформить выход в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В серии до четырех побед с пензенским «Дизелем» сибиряки повели 3-0.

Третья игра серии прошла на площадке «Металлурга» вчера. Гости открыли счет в первом периоде, но после двух третей матча впереди уже были хозяева – 3:1. В третьем периоде они не дали повода усомниться в свой итоговой победе, доведя счет до 6:2.

Стоит отметить, что четыре шайбы из шести «Металлург» провел в большинстве. Хет-трик у «Металлурга» на счету Валерия Полякова.

«Сейчас тренеры доверили больше времени, создали несколько бригад, которые львиную долю времени забирают. С игровым временем пришла уверенность в большинстве, от этого, думаю, всё и идет. Все поняли, что и от кого требуется, и начали спокойно играть», - объяснил он сайту «Металлурга» высокую результативность игры команды с численным преимуществом.

Ранее «Металлург» дважды обыграл Дизель» на выезде – 4:2 и 5:2.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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