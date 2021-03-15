«Кузбасс» и «Локомотив» победно завершили регулярное первенство волейбольной Суперлиги

В минувшие выходные завершилось регулярное первенство российской мужской волейбольной Суперлиги. Кемеровский «Кузбасс» и новосибирский «Локомотив» свои последние матчи выиграли.

Новосибирцы в домашнем поединке обыграли клуб «Югра-Самотлор» из Нижневартовска 3:0 (25:19, 25:17, 25:16). Кемеровчане с тем же счетом 3:0 нанесли в Нижнем Новгороде поражение АСК (25:13, 25:19, 25:23). В результате «Кузбасс» завершил регулярное первенство на второй строчке в турнирной таблице Суперлиги, а «Локомотив» - на шестой.

Согласно регламенту турнира, команды, занявшие места с третьего по десятое, примут участие в квалификационном турнире. Он полностью определит состав «Финала шести», в который уже попали две лучшие команды регулярного чемпионата. Игры квалификационного раунда проводятся до двух побед. «Локомотив» в квалификации встретится с уфимским «Уралом».

«Финал шести» состоится в начале апреля.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»