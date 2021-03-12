Новокузнецкие хоккеисты вышли вперед в серии плей-офф ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» с победы начал четвертьфинальную серию плей-офф Высшей хоккейной лиги (Кубок Петрова) против «Дизеля». Встреча прошла вчера в Пензе.

Хозяева открыли счет в матче на 74-й секунде, но уже после первого периоде вели хоккеисты из Кемеровской области 2:1. В составе «Металлурга» отличились Максим Кицын и Олег Ломако. В второй 20-минутке счет вырос до 4:1, благодаря голам Даниила Ердакова (первоначально гол записали на счет Максима Кицына) и Александра Тарасова. В третьем периоде «Дизель» смог лишь сократить преимущество гостей до двух голов. Окончательный счет – 4:2.

По данным сайта «Металлурга», Даниил Ердаков занимает первое место в розыгрыше Кубка Петрова этого сезона среди бомбардиров – у него 10 набранных очков (по пять голов и голевых передач).

Повторный матч в серии до четырех побед пройдет также в Пензе сегодня.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»