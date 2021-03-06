Новокузнецкий «Металлург» встретится с «Дизелем» в Кубке Петрова

Соперником новокузнецкого «Металлурга» в четвертьфинале плей-офф Высшей хоккейной лиги (Кубок Петрова) стал пензенский «Дизель». По итогам регулярного первенства «Дизель» занял третье место.

Первые матчи состоятся в Пензе. Они пройдут 11 и 12 марта. Затем команды встретятся дважды на площадке «Металлурга» - 15 и 16 марта.

Как писали Sibnovosti.ru, в 1/8 Кубка Петрова «Металлург» в серии до четырех побед одолел московскую «Звезду» 4-1. «Дизель», в свою очередь, прошел «Ростов» 4-0.

В ходе регулярного первенства «Металлург» и «Дизель» встречались дважды. Об раза победа была на стороне хоккеистов из Кузбасса - 5:0 и 3:2 (в овертайме).

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»