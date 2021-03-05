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В Кузбассе проходит российский чемпионат по пара-ски

Главная Спорт
Кемерово
12:51 5 Марта 2021
чемпионат, парашютисты, лыжи
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области на курорте Танай проходят соревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью, Чемпионат России по так называемому пара-ски, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Дисциплина сложная. Первая часть – парашютная.

Прыгая с высоты около тысячи метров, участники должны в прямом смысле попасть точно в яблочко: на земле под углом их ждет цель, диаметр которой всего три сантиметра. Приземлиться нужно как можно ближе к ее центру.

Необходимо правильно рассчитать точку выброски, учесть силу и направление ветра. Достичь цели не всегда получается даже у опытных спортсменов. К тому же конкуренция огромна – на соревнования приехали почти 50 спортсменов со всей страны.

«Все шло хорошо пять туров, и не хватило концентрации довести до конца на шестой. И вот, к сожалению, слила его. Я не знаю результаты других, я не знаю, есть ли у меня шанс, я буду просто делать все, что от меня зависит», - рассказала ОТР абсолютная чемпионка России по парашютно-горнолыжному двоеборью Василиса Мудрая.

Сегодня у парашютистов наземная часть соревнований. Их ждут лыжи и гигантский слалом. После этого судьи сложат результаты каждого участника и определят победителя.

Фото: «Общественное телевидение России»

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