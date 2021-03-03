Новокузнецкий «Металлург» пробился в следующий раунд плей-офф ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» вышел в четвертьфинал Кубка Петрова – плей-офф Высшей хоккейной лиги. Для этого команде из Кузбасса хватило пяти игр с московской «Звездой».

Пятый матч серии до четырех побед состоялся вчера на площадке «Металлурга». Хозяева сразу не дали усомниться в своей победе. На восьмой секунде игры Валерий Поляков забросил первую шайбу, еще до окончания первой минуты матча - Александр Тарасов вторую. На третьей минуте снова после броска Валерия Полякова счет стал 3:0.

В дальнейшем «Металлург» только наращивал преимущество. Итоговый счет матча – 7:2, а всей серии – 4-1. Пока новокузнецкая команда является самой результативной в розыгрыше Кубка Петрова. На ее счету 25 шайб в пяти матчах.

Соперник «Металлурга» в ¼ финала Кубка Петрова пока неизвестен. В следующий раунд уже вышли также «Югра» (Ханты-Мансийск), «Дизель» (Пенза), «Горняк» (Учалы, Республика Башкортостан) и «Химик» (Воскресенск, Московская область).

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»