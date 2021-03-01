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Новокузнецкий «Металлург» ведет в серии со «Звездой» в плей-офф ВХЛ

Главная Спорт
Кемерово
09:25 1 Марта 2021
хоккей, игра, лига
Автор: Sibnovosti.ru
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Серия плей-офф Высшей хоккейной лиги «Металлург» (Новокузнецк) – «Звезда» (Москва) возвращается из Москвы. В столице России команды обменялись победами.

Сначала команды в серии до четырех побед дважды встречались на площадке «Металлурга». Эти игры остались за хозяевами – 4:1 и 6:2. Третий матч уже в Москве оказался для новокузнечан самым продолжительным в истории команды. Он закончился лишь в овертайме на 110-й минуте точным броском Валерия Полякова. В итоге «Металлург» победил 5:4 и повел в серии 3-0. Но завершить серию в Москве не удалось. Четвертый поединок выиграли хозяева 4:3.  

«Не хватило дисциплины. При счете 3:3 нельзя было так удаляться», - заметил после игры главный тренер сибиряков Евгений Попихин.

Пятый матч состоится уже завтра.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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