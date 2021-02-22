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Хоккейный новокузнецкий «Металлург» играет в плей-офф с московской «Звездой»

Главная Спорт
Кемерово
10:52 22 Февраля 2021
хоккей, кубок, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня новокузнецкий «Металлург» стартует в Кубке Петрова Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Его первый соперник в плей-офф – московская «Звезда».

Серия плей-офф идет до четырех побед. В этой паре 1/8 финала первые два поединка 22 и 23 февраля состоятся в Новокузнецке. Затем командам предстоят две игры в столице России 26 и 27 февраля. Пятый и седьмой матчи серии, в случае необходимости, пройдут в Новокузнецке.

«Металлург» по итогам регулярного первенства ВХЛ занял шестое место, набрав 69 очков. До попадания в первую тройку команде не хватило трех очков. «Звезда» финишировала 11-й (59 очков).  

Неделю назад новокузнецкий клуб сообщил о смене главного тренера. Леонид Тамбиев покинул «Металлург» по семейным обстоятельствам, а на этот пост заступил Евгений Попихин.

Пока лучшим результатом «Металлурга» в плей-офф ВХЛ является выход в 1/4 финала в сезоне 2017/2018.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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