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Новокузнецкий «Металлург» сыграл самый результативный матч сезона

Главная Спорт
Кемерово
11:06 15 Февраля 2021
хоккей, лига, матч
Автор: Sibnovosti.ru
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Новокузнецкий «Металлург» завершил игры регулярного первенства Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Последним его соперником стал ангарский «Ермак».

Для «Металлурга» эта игра стала самой результативной в сезоне. Он победил со счетом 8:3. Но начался матч для хозяев ужасно – за первые шесть минут хоккеисты из Иркутской области провели две безответные шайбы. Правда, уже к первому перерыву «Металлург» смог выправить ситуацию и повел 3:2.

Интересно, что год назад в матче этих же команд «Ермак» вел со счетом 5:1, но «Металлург» отыгрался и в итоге выиграл 8:5.

Новокузнецкая команда стала первой в ВХЛ, сыгравшей все 50 матчей турнира. «Металлург» набрал 69 очков и сейчас занимает третье место, но несколько его ближайших преследователей сыграли на два матча меньше. Регулярное первенство завершится 17 февраля.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

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