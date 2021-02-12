«Кузбасс» и «Локомотив» покинули волейбольную Лигу чемпионов

Сибирские команды выиграли вчерашние матчи мужской волейбольной Лиги чемпионов. Но этих успехов оказалось недостаточно для того, чтобы выйти в плей-офф турнира.

Новосибирский «Локомотив», выступающий в группе Е, в немецком Фридрихсхавене обыграл в тяжелом матче чешский клуб «Карловарско». В двух партиях победителю пришлось набрать более 25 очков. Итоговый счет - 3:2 (25:20, 29:31, 27:29, 25:23, 15:13). Больше всего очков у «Локомотива» - 20 - набрал блокирующий Дмитрий Лызик.

«В какой-то момент стало понятно, что две концовки не выдержали психологически. Это мы ошиблись там, где не нужно, а не они. Важно выигрывать даже такие игры, которые не имеют турнирного значения», - сказал после игры главный тренер новосибирцев Пламен Константинов.

В группе D в итальянской Модене кемеровский «Кузбасс» с тем же счетом обыграл польскую команду «Верва Варшава» – 3:2 (25:23. 21:25. 25:18, 19:25, 15:5). Но поскольку в предыдущем матче сибиряки уступили бельгийскому «Кнаку» 1:3, а «Верва Варшава» обыграла «Модену» 3:2, выйти в плей-офф «Кузбассу» не удалось.

Фото: сайт волейбольного клуба «Локомотив»