27 января
Кемерово
погода -18 °C
75.64
 
€ 91.67
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Российские бойцы ММА соберутся на 300-летие Кузбасса

Главная Спорт
Кемерово
08:55 27 Января 2021
соревнования, чемпионат, арена
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) этого года примет Кемерово. Соревнования состоятся на «Кузбасс-Арене».

Сроки проведения чемпионата назвал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей. Здесь состоялся первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко. Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать 300-летие», - сказал Радмир Габдуллин.

По итогам турнира будет определен состав сборной страны на чемпионате мира и Европы 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году дважды был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом, который планировалось провести в Иркутске.

Фото: сайт Союза ММА России

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Спорт / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

22 Декабря 2020 г.
Сейчас клуб базируется в Саранске
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

22 Декабря 2020 г.
Сибиряки победили в пяти сетах
Новости Кемерово: Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

18 Декабря 2020 г.
Сибиряки потерпели второе поражение в Лиге чемпионов
Новости Кемерово: «Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

«Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

17 Декабря 2020 г.
В ряды сибирской команды вернулся Петар Крсманович
Новости Кемерово: «Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

«Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

16 Декабря 2020 г.
Соперником сибиряков была итальянская «Модена»
Новости Кемерово: «Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

«Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

15 Декабря 2020 г.
Первый круг в группе D пройдет в Бельгии
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

В кузбасском заповеднике прошли состязания каюров

25 Января 2021 г.
На соревнования в «Томскую писаницу» приехали 35 сибирских команд
Новости Кемерово: На собаках по музею

На собаках по музею

25 Января 2021 г.
В соревнования в «Томской писанице» участвовали 35 команд
Новости Кемерово: Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

Тела двух горняков нашли на месте аварии в кузбасской шахте

22 Января 2021 г.
Возбуждено уголовное дело
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru