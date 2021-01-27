Российские бойцы ММА соберутся на 300-летие Кузбасса

Чемпионат России по смешанному боевому единоборству (ММА) этого года примет Кемерово. Соревнования состоятся на «Кузбасс-Арене».

Сроки проведения чемпионата назвал президент Союза ММА России Радмир Габдуллин. Его заявление опубликовано на сайте организации.

«Исторически сложилось, что одним из опорных центров развития Союза ММА России был именно Кузбасс, который зарекомендовал себя как дружный и сильный регион с множеством возможностей. Здесь состоялся первый в истории Суперкубок по ММА, тогда он прошел очень ярко. Плюс одной из причин выбора места чемпионата России является то, что в этом году Кузбасс будет праздновать 300-летие», - сказал Радмир Габдуллин.

По итогам турнира будет определен состав сборной страны на чемпионате мира и Европы 2021 года.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2020 году дважды был отменен чемпионат мира по хоккею с мячом, который планировалось провести в Иркутске.

Фото: сайт Союза ММА России