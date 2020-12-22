22 декабря
Кемерово
погода -18 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

Главная Спорт
Кемерово
17:40 22 Декабря 2020
реконструкция, арена, хоккей
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» сможет вернуться на родную «Арену кузнецких металлургов» в сентябре 2021 года. Реконструкция к тому времени будет завершена.

Срок назвал губернатор Сергей Цивилев. Сегодня он провел пресс-конференцию «800 дней. Итоги года».

«Спортивный комплекс «Арена кузнецких металлургов» в Новокузнецке будет готов принимать любые матчи по хоккею с шайбой уже в следующем сезоне, то есть с сентября 2021 года. Что касается перспектив клуба «Металлург», то все будет зависеть от того, какие результаты будут показывать сами игроки и тренеры», - сказал глава региона.

Новокузнецкий «Металлург» выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года он вынужден был переехать в Саранск из-за неготовности «Арены кузнецких металлургов».

В настоящее время «сталевары», набравшие 41 очко, идут седьмыми в турнирной таблице ВХЛ.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Спорт / НОВОСТИ
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

22 Декабря 2020 г.
Сибиряки победили в пяти сетах
Новости Кемерово: Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

18 Декабря 2020 г.
Сибиряки потерпели второе поражение в Лиге чемпионов
Новости Кемерово: «Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

«Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

17 Декабря 2020 г.
В ряды сибирской команды вернулся Петар Крсманович
Новости Кемерово: «Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

«Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

16 Декабря 2020 г.
Соперником сибиряков была итальянская «Модена»
Новости Кемерово: «Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

«Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

15 Декабря 2020 г.
Первый круг в группе D пройдет в Бельгии
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» не попал в «Финал четырех» мужского Кубка России

Волейбольный «Кузбасс» не попал в «Финал четырех» мужского Кубка России

4 Декабря 2020 г.
Сибиряки заняли второе место в московской группе
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

Охотников будут судить в Кузбассе за отстрел двух лосих

18 Декабря 2020 г.
Ущерб оценен в 800 тыс. рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru