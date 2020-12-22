Арена хоккейного «Металлурга» в Новокузнецке будет готова к сезону 2021/2022

Новокузнецкий хоккейный клуб «Металлург» сможет вернуться на родную «Арену кузнецких металлургов» в сентябре 2021 года. Реконструкция к тому времени будет завершена.

Срок назвал губернатор Сергей Цивилев. Сегодня он провел пресс-конференцию «800 дней. Итоги года».

«Спортивный комплекс «Арена кузнецких металлургов» в Новокузнецке будет готов принимать любые матчи по хоккею с шайбой уже в следующем сезоне, то есть с сентября 2021 года. Что касается перспектив клуба «Металлург», то все будет зависеть от того, какие результаты будут показывать сами игроки и тренеры», - сказал глава региона.

Новокузнецкий «Металлург» выступает в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Как писали Sibnovosti.ru, летом этого года он вынужден был переехать в Саранск из-за неготовности «Арены кузнецких металлургов».

В настоящее время «сталевары», набравшие 41 очко, идут седьмыми в турнирной таблице ВХЛ.

Фото: сайт хоккейного клуба «Металлург»