Волейбольный «Кузбасс» переломил ход матча с «Уралом»

Кемеровский «Кузбасс» провел первый матч мужской волейбольной Суперлиги после возвращения с группового этапа Лиги чемпионов. Его соперником был уфимский «Урал».

Матч прошел в столице Башкортостана. Для определения победителя потребовались пять партий.

Первую выиграли хозяева 31:29 во многом благодаря польском диагональному Мачею Музаю (80% реализации атак). Следующие два сета оказались за «Кузбассом» - 25:20 и 25:17. Затем «Урал» сравнял счет, взяв партию со счетом 25:21. На тай-брейке сибиряки были сильнее 15:9. Самым результативным игроком в составе «Кузбасса» стал Александр Маркин, набравший 25 очков.

«У нас с тяжелых мячей какая-то нереальная реализация, которая привела к хорошему результату. Физически, конечно, мы в данный момент не в оптимальном состоянии и не могли бы в нем быть», - сказал после матча сайту клуба главный тренер кемеровчан Алексей Вербов.

«Кузбасс» по-прежнему находится на втором месте в турнирной таблице Суперлиги. У него 26 очков после 11 игр. У идущего первым «Зенита-Казань» 34 очка (14), на третьем месте московское «Динамо» - 24 (9).

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»