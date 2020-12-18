Главный тренер волейбольного «Кузбасса»: «Сегодня не за что было уцепиться абсолютно»

Кемеровский «Кузбасс» завершил первый круг группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов с одной победой и двумя поражениями. Заключительный матч он провел вчера.

На этот раз «Кузбасс» не смог взять ни одного сета в игре против польского клуба «Верва Варшава». Итоговый счет 3:0 (25:22, 25:22, 25:16).

«Я понимаю, что сегодня не за что было уцепиться абсолютно, мы плохо принимали, подавали, нападали, блокировали, защищались, атаковали, то есть все элементы, которые есть в волейболе, мы сегодня пропалили», - констатировал после игры главный тренер сибиряков Алексей Вербов.

В другом матче дня итальянская «Модена» с трудом обыграла бельгийский «Кнак» 3:2 и завершила первый круг с тремя победами. У польского коллектива их две.

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»