17 декабря
Кемерово
погода -18 °C
75.81
 
€ 89.89
18+
Sibnovosti.ru
Кемерово
...

«Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

Главная Спорт
Кемерово
10:06 17 Декабря 2020
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

«Кузбасс» поправил свои дела в групповом турнире мужской волейбольной Лиги чемпионов. Во втором матче сибиряки обыграли хозяев площадки первого тура группового этапа – бельгийский «Кнак».  

Самой напряженной оказалась первая партия, которую в итоге «Кузбасс» выиграл со счетом 26:24. Во многом, благодаря усилиям блокирующего Петара Крсмановича. Как писали Sibnovosti.ru, из-за проблем с документами он не смог принять участие в первом матче тура против итальянской «Модены» (1:3). В двух следующих партиях «Кузбассу» было уже легче: 25:16 и 25:20.

«Мы рады, что Петар присоединился к команде, потому что для нас это ключевой игрок, в нашей командной химии. Сегодня мы выглядели довольно-таки свежими, несмотря на то, что вчера потеряли много эмоций и был тяжелый матч», - привел сайт «Кузбасса» послематчевый комментарий главного тренера команды   Алексея Вербова.

В другом матче дня «Верва Варшава» уступила «Модене» 0:3. У польской команды, как и у «Кузбасса», одна победа в двух матчах.

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Спорт / НОВОСТИ
Новости Кемерово: «Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

«Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

16 Декабря 2020 г.
Соперником сибиряков была итальянская «Модена»
Новости Кемерово: «Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

«Кузбасс» стартует в волейбольной Лиге чемпионов

15 Декабря 2020 г.
Первый круг в группе D пройдет в Бельгии
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» не попал в «Финал четырех» мужского Кубка России

Волейбольный «Кузбасс» не попал в «Финал четырех» мужского Кубка России

4 Декабря 2020 г.
Сибиряки заняли второе место в московской группе
Новости Кемерово: Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

12 Октября 2020 г.
Это произошло уже третий раз в сезоне
Новости Кемерово: «Кузбасс» выиграл предварительный этап волейбольного Кубка России

«Кузбасс» выиграл предварительный этап волейбольного Кубка России

21 Сентября 2020 г.
Турнир в Новосибирске он завершил победой над хозяевами
Новости Кемерово: Новокузнецкий «Металлург» стартует в Кубке Lada

Новокузнецкий «Металлург» стартует в Кубке Lada

27 Августа 2020 г.
В предсезонном хоккейном турнире участвуют четыре команды
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Кемерово: Кузбасские рестораны отработают Новый год

Кузбасские рестораны отработают Новый год

16 Декабря 2020 г.
Им разрешили принимать гостей до трех часов ночи
Новости Кемерово: В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

В школы Кузбасса поступил первый учебник шорского языка

16 Декабря 2020 г.
Урок по новому пособию прошел у школьников в поселке Шерегеш
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru