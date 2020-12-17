«Кузбасс» обыграл бельгийцев во втором матче Лиги чемпионов

«Кузбасс» поправил свои дела в групповом турнире мужской волейбольной Лиги чемпионов. Во втором матче сибиряки обыграли хозяев площадки первого тура группового этапа – бельгийский «Кнак».

Самой напряженной оказалась первая партия, которую в итоге «Кузбасс» выиграл со счетом 26:24. Во многом, благодаря усилиям блокирующего Петара Крсмановича. Как писали Sibnovosti.ru, из-за проблем с документами он не смог принять участие в первом матче тура против итальянской «Модены» (1:3). В двух следующих партиях «Кузбассу» было уже легче: 25:16 и 25:20.

«Мы рады, что Петар присоединился к команде, потому что для нас это ключевой игрок, в нашей командной химии. Сегодня мы выглядели довольно-таки свежими, несмотря на то, что вчера потеряли много эмоций и был тяжелый матч», - привел сайт «Кузбасса» послематчевый комментарий главного тренера команды Алексея Вербова.

В другом матче дня «Верва Варшава» уступила «Модене» 0:3. У польской команды, как и у «Кузбасса», одна победа в двух матчах.

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»