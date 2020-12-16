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«Кузбасс» проиграл стартовый матч волейбольной Лиги чемпионов

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Кемерово
09:21 16 Декабря 2020
волейбол, лига, чемпион
Автор: Sibnovosti.ru
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 Кемеровский «Кузбасс» провел первый матч в мужской волейбольной Лиге чемпионов в этом сезоне. Его соперником была итальянская «Модена».

Сибиряки уступили со счетом 1:3 (23:25, 19:25, 25:22, 28:30). Проиграв два первых сета, они отлично провели третий. В четвертом кемеровчане вели долгое время, но уступили в продолжительной концовке.   

«В первой партии всё было рядышком, несколько ошибок предопределили исход первого сета, во второй – «Модена» была лучше, мы старались найти то сочетание игроков, которые смогли бы оказать достойное сопротивление и нам это удалось. С середины второй, третью и четвёртую играли на равных. В четвертой партии опять же несколько моментов решили исход игры в целом, но есть позитивные моменты, есть, конечно, то, где мы должны быть лучше. Я думаю, сейчас все это прекрасно понимают и обидно всегда проигрывать такие матчи, когда ты был очень близок, по крайне мере к пятой партии», - сказал после игры главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов (цитата по сайту клуба).

Матчи группы D проходят в бельгийском городе Руселаре. Вчера во втором матче дня местный «Кнак» проиграл польскому клубу «Верва Варшава» 0:3. Сегодня кемеровчане встретятся с бельгийцами. Ожидается, что в матче примет участие сербский блокирующий «Кузбасса» Петар Крсманович, который из-за проблем с документами не смог сыграть против «Модены».

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте»

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