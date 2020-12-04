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Волейбольный «Кузбасс» не попал в «Финал четырех» мужского Кубка России

Главная Спорт
Кемерово
14:21 4 Декабря 2020
волейбол, кубок, этап
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» не смог выйти в «Финал четырех» мужского волейбольного Кубка России. Он занял второе место в группе, матчи которой проходили в Москве.

На завершившемся вчера групповом этапе соперниками сибиряков были московские динамовцы, а также  нижегородский АСК. «Динамо-ЛО» из Ленинградской области снялось с соревнований из-за большого числа заболевших игроков.

Вчера «Кузбасс» обыграл АСК 3:0 (25:16, 31:29, 25:20). Но турнирного значения эта победа не имела, так как ранее кемеровчане уступили в решающем матче «Динамо» 2:3 (москвичи тоже победили АСК). Поэтому в игре с нижегородцами отсутствовали несколько волейболистов «Кузбасса» основного состава. В итоге самым результативным игроком в составе команды стал Роман Пакшин, набравший 16 очков.   

«Конечно, быстро отойти скажем так от вылета из турнира не получается и как я бы я не хотел, мои мысли все-таки еще во вчерашнем дне, но спортивная жизнь такова, что ты можешь победить на любом турнире, но на следующий день ты готовишься к новому турниру. Иногда это полезно проиграть для того, чтобы сделать более углубленный анализ чего не хватает», - прокомментировал итоги турнира сайту «Кузбасса» главный тренер команды Алексей Вербов.

«Финал четырех» пройдет в Санкт-Петербурге 25-26 декабря. Московское «Динамо» в полуфинале встретится с новосибирским «Локомотивом». Другую пару составили «Зенит-Казань» и «Зенит» (Санкт-Петербург).

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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