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Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

Главная Спорт
Кемерово
11:21 12 Октября 2020
волейбол, игра, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский волейбольный «Кузбасс» вновь оказался сильнее новосибирского «Локомотива». На этот раз в матче четвертого тура первенства российской Суперлиги.

Игра прошла в столице Кемеровской области. Ее исход не вызывал сомнения с самого начала. Счет по партиям - 25:14, 25:23, 25:17. Самым результативным игроком в составе хозяев стал сербский блокирующий Петар Крсманович (16 очков).  

«У «Локомотива» волейбол … вообще не получился. Первая партия показала, что мы вышли не готовые. Во второй зацепились на подаче Сергея Савина, в третьей, в принципе, тоже ничего не показали. Нужно разбираться, почему это произошло…»,  – подвел итог поединку на сайте клуба центральный блокирующий «Локомотива» Дмитрий Щербинин.

Напомним, ранее «Кузбасс» дважды одолел новосибирцев, носящих звание чемпионов страны, в матчах Кубка России. Кемеровская команда с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив» пока идет шестым с семью очками.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»

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