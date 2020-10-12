Волейбольный «Кузбасс» снова обыграл новосибирский «Локомотив»

Кемеровский волейбольный «Кузбасс» вновь оказался сильнее новосибирского «Локомотива». На этот раз в матче четвертого тура первенства российской Суперлиги.

Игра прошла в столице Кемеровской области. Ее исход не вызывал сомнения с самого начала. Счет по партиям - 25:14, 25:23, 25:17. Самым результативным игроком в составе хозяев стал сербский блокирующий Петар Крсманович (16 очков).

«У «Локомотива» волейбол … вообще не получился. Первая партия показала, что мы вышли не готовые. Во второй зацепились на подаче Сергея Савина, в третьей, в принципе, тоже ничего не показали. Нужно разбираться, почему это произошло…», – подвел итог поединку на сайте клуба центральный блокирующий «Локомотива» Дмитрий Щербинин.

Напомним, ранее «Кузбасс» дважды одолел новосибирцев, носящих звание чемпионов страны, в матчах Кубка России. Кемеровская команда с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Локомотив» пока идет шестым с семью очками.

Фото: сайт волейбольного клуба «Кузбасс»