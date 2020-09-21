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«Кузбасс» выиграл предварительный этап волейбольного Кубка России

Главная Спорт
Кемерово
10:07 21 Сентября 2020
волейбол, кубок, турнир
Автор: Sibnovosti.ru
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Кемеровский «Кузбасс» показал себя сильнейшей сибирской мужской волейбольной командой на предварительном этапе Кубка России. Турнир в первой зоне соревнований завершился в Новосибирске.

В последний день турнира в минувшие выходные «Кузбасс» обыграл хозяев – «Локомотив-Новосибирск» со счетом 3:1 (25:23, 25:23, 18:25, 25:20). Самым результативным игроком матча в составе «Кузбасса» стал диагональный Иван Зайцев. Он набрал 18 очков. На счету новосибирского серба Дражена Лубурича 15 очков.

«В третьей партии я видел, что уже немножко физически устали, но перехватили инициативу, которую упустили в третьей партии», - отметил после игры сайту клуба главный тренер «Кузбасса» Алексей Вербов.

В первом туре предварительного этапа, который прошел ранее в Красноярске, «Кузбасс» также переиграл чемпиона страны из Новосибирска – 3:0.

В результате «Кузбасс» и «Локомотив», которые заняли в первой зоне первое и второе места, прошли в следующий раунд Кубка России. Турнир покинули «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) и «Газпром-Югра» (Сургут).

Фото: страница волейбольного клуба «Кузбасс» в соцсети Facebook

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