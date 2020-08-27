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Новокузнецкий «Металлург» стартует в Кубке Lada

Главная Спорт
Кемерово
10:00 27 Августа 2020
турнир, хоккей, игра
Автор: Sibnovosti.ru
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В Тольятти (Самарская область) стартовал предсезонный турнир четырех клубов Высшей хоккейной лиги Кубок Lada. В их числе новокузнецкий «Металлург».

Турнир открылся вчера матчем «Лады» и ЦСК ВВС (Самара). Он закончился победой хозяев 6:2. Сибиряки первую игру проведут сегодня. Их соперник – «Южный Урал» из Орска (Оренбургская область). Согласно расписанию турнира, 28 августа кузбассовцы встретятся с самарцами, а на следующий день проведут поединок с хозяевами льда.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее «Металлург» принял участие в предсезонном Кубке «Дизеля» в Пензе. Команда из Кемеровской области выиграла все три матча с общим счетом 12:2, но турнир был прерван, так как воронежский «Буран» из-за травм не смог выставить полноценный состав.

Напомним, что сибирский клуб КХЛ – омский «Авангард» – участвует в предсезонном турнире им. Пучкова в Санкт-Петербурге и одержал две победы. С местным СКА он встретится завтра.

Фото: сайт новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург»

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