Кемеровский парашютист прыгнул на рекорд

Кемеровчанин Сергей Романюк стал рекордсменом России. На чемпионате России по парашютному спорту в прыжке на дальность он показал результат 155 м 42 см.

Чемпионат по купольному пилотированию (свупу) проходит на аэродроме Танай у одноименного кузбасского курорта в Промышленновском районе региона. Он стартовал 18 августа.

«Задача спортсмена - пролететь на раскрытом куполе через специальные надувные «ворота» - буйки, задеть ногой поверхность воды и как можно дальше приземлиться. При этом скорость движения спортсмена достигает 150-170 км/ч», - пояснили в мэрии Кемерова.

Рекорд Сергей Романюк установил в первый день соревнований. По данным сайта Федерации парашютного спорта России, соревнования продлятся до 23 августа.

Фото: страница Федерации парашютного спорта России в соцсети Facebook