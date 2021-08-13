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В Кузбассе опробуют автоматический мониторинг качества речной воды

Главная Общество
Кемерово
13:53 13 Августа 2021
вода, контроль, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
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В России появится первая система автоматического мониторинга качества речной воды. Ее установят весной 2022 года на реке Ускат в Кемеровской области, передает «Общественное телевидение России».

Проект получил название «Цифровой Ускат». Река считается самым индустриально загруженным притоком реки Томь.

По данным ТАСС, аппаратура будет самостоятельно брать пробы воды, после чего анализировать их примерно по 20 параметрам. Это позволит оперативно выявлять сбросы и загрязнения реки.

Как отмечает информагентство, «Цифровой Ускат» апробирует технологии для реализации более масштабного проекта под названием «Цифровой Обь-Иртышский бассейн». Ранее он был инициирован правительством Кемеровской области, после чего его поддержали другие сибирские регионы в бассейне Иртыша и Оби.

Фото: «Общественное телевидение России»

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