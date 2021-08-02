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В Кузбассе провели «День сибирского купечества»

Главная Общество
Кемерово
14:16 2 Августа 2021
день, праздник, город
Автор: Sibnovosti.ru
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Погрузиться в атмосферу уездного города и побывать на различных ярмарках смогли жители и гости Мариинска в Кемеровской области. Как передает «Общественное телевидение России», там завершился фестиваль «День сибирского купечества».

В Мариинске именно благодаря купцам появились первые типография, женская гимназия, кинотеатр и библиотечное сообщество. Посетители не только смогли увидеть документы того времени, но и развлечься, а также попробовать традиционные угощения.

В «Трактире» было представлено разнообразное купеческое меню. Для любителей чая - и дегустация, и мастер-класс по купажированию. Кроме того, на фестивале можно научиться делать поделки из бересты. Свои сувениры на ярмарку привезли 35 мастеров со всей Сибири.

Фото: «Общественное телевидение России»

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