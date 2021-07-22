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Новый заказник в Кузбассе занял 214 тыс. гектаров

Главная Общество
Кемерово
13:55 22 Июля 2021
территория, лес, охрана
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области создана новая особо охраняемая природная территория (ООПТ) регионального значения. Биологический природный заказник получил название «Реликтовый».

Заказник расположен на территории Новокузнецкого и Таштагольского районов региона. Его презентация прошла в поселке Кузедеево. Площадь «Реликтового» составляет 214 тыс. га. Это делает его крупнейшей ООПТ регионального значения в Кузбассе.

«Реликтовый» создан для сохранения черневой тайги с липовыми лесами реликтового происхождения, а также обширного скального комплекса на реке Кондома. Особенность данного района - переход от таежной к степной зоне…», - отметили в областном правительстве.

По данным властей региона, в заказнике можно увидеть 24 вида редких исчезающих растений. В том числе, кандык сибирский и ревень компактный, включенные в Красную книгу России.

Как писали Sibnovosti.ru, в этом году специалисты из нескольких российских регионов приступили к изучению «сибирских джунглей» - черновой тайги. Такое название она получила из-за темного цвета, вызванного преобладанием пихты и осины.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области

 

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