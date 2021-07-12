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«Зеленые пояса» Кузбасса растянулись еще на 12 тыс. гектаров

Главная Общество
Кемерово
13:12 12 Июля 2021
лес, площадь, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
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Площадь «зеленых поясов» двух крупнейших городов Кузбасса - Кемерова и Новокузнецка – суммарно выросла на 12 тыс. га. Теперь она составляет 31,5 тыс. га.

Как уточнили в правительстве региона, площадь «зеленого пояса» Новокузнецкого городского округа увеличилась почти вдвое - с 7,3 тыс. до 13,7 тыс. га. В Кемерове - с 8,5 тыс. до 13,9 тыс. га. Еще одним городом Кемеровской области, где реализуется такой проект, является Белово. Там «зеленый пояс» протянулся на 3,8 тыс. га.  

«Лесопарковые «зеленые пояса» призваны формировать благоприятную окружающую среду в городах Кузбасса, компенсировать негативное влияние промышленности, автотранспорта и других факторов», - отмечается на сайте правительства Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, Новокузнецк получит в этом году 1,6 млрд руб. на реализацию комплексного плана по снижению выбросов загрязняющих веществ. Из этой суммы 1,2 млрд руб. пойдут на покупку экологически чистого общественного транспорта.

В апреле прошлого года началось создание «зеленого пояса» вокруг Абакана.  

Фото: сайт правительства Кемеровской области

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