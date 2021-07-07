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Владимир Путин посетил строящийся кластер искусств в Кемерове

Главная Общество
Кемерово
09:38 7 Июля 2021
путин, кузбасс, юбилей
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент РФ Владимир Путин принял участие в торжествах по случаю 300-летия Кузбасса. Они прошли в регионе вчера.

В ходе рабочей поездки в Кемерово глава государства возложил цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса» в музее-заповеднике «Красная Горка». Он также посетил строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств. Как рассказал Владимиру Путину кемеровский губернатор Сергей Цивилев, готовность комплекса превышает 95%. Работы планируется завершить к концу июля.

«Жители Кузбасса и всей огромной территории Сибири смогут знакомиться с лучшими мировыми образцами музыкального, театрального, изобразительного искусства, посещать выставки ведущих музеев страны: Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Пушкинского музея. Здесь будут действовать детские школы искусств и филиалы лучших в России учебных заведений в сфере культуры для вас, для ваших детей и внуков», - сказал о значении Сибирского кластера искусств президент РФ.

По данным ТАСС, сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции проведет совещание с членами российского правительства. Его главной темой станет социально-экономическое развитие Кемеровской области.

Фото: сайт президента России

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