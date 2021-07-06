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Кузбасс отметит 300-летие с президентом

Главная Общество
Кемерово
13:56 6 Июля 2021
юбилей, путин, кузбасс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Сегодня Кузбасс отмечает свое 300-летие. В 1721 году на берегу Томи впервые был обнаружен каменный уголь.

Указ о праздновании 300-летия образования региона президент России Владимир Путин подписал в 2018 году. Сегодня он примет участие в мероприятиях юбилея.

«Президент возложит цветы к монументу «Память шахтерам Кузбасса», а также посетит Кемеровское президентское кадетское училище и строящийся культурно-образовательный комплекс Сибирского кластера искусств», - говорится о рабочей поездке главы государства в регион на сайте правительства Кемеровской области.

Как писали Sibnovosti.ru, сегодня в Томске находится премьер-министр Михаил Мишустин и несколько министров федерального правительства.  

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