Власти Кузбасса ввели ограничения для общепита и массовых мероприятий

Очередным регионом, ужесточившим ограничения в связи с распространением коронавируса, стал Кузбасс. Новый «антиковидный» режим введен до 30 июня.

По данным telegram-канала правительства Кемеровской области, работа заведений общепита прекращается с 2:00 до 6:00 (исключение сделано для сервисов доставки и заказов навынос). При этом фуд-корты в торговых центрах закрываются полностью. Заполняемость кинотеатров, театров, спорткомплексов вновь снижается до 50%.

В числе других мер – рекомендация работодателям перевести треть работников на «удаленку». Прежде всего, речь идет о сотрудниках старше 65 лет и беременных женщинах.

Новые ограничения повлияют на планы проведения ряда мероприятий в Кемеровской области, отмечает ТАСС. Так, отменен Всероссийский форум рабочей молодежи.

К 15 июня число случаев заражения COVID-19 в регионе превысило отметку в 38 тыс. В том числе, было зарегистрировано 89 случаев за предыдущие сутки.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»