МИБС откроет центр ядерной медицины в Кемерове

«Медицинский институт им. Березина» (МИБС) построит в Кемерове центр ядерной медицины. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали вице-губернатор Кузбасса Виктор Кириллов и председатель правления МИБС Аркадий Столпнер.

Институт вложит в проект более 650 млн руб. Эти средства пойдут на собственно проектирование и строительство центра, а также на покупку оборудования и подготовку медицинского персонала. По данным сайта правительства Кемеровской области, мощность центра превысит 4 тыс. исследований ПЭТ-КТ в год.

По соглашению, руководство региона окажет содействие в подборе и предоставлении МИБС земельного участка или здания, которое можно реконструировать для нужд центра ядерной медицины. Жители Кузбасса смогут проходить там обследование бесплатно по ОМС.

«Если раньше во время Великой Отечественной войны говорили, что в каждой семье есть солдат, то теперь у нас практически в каждой семье в Кузбассе есть родственник, который или борется со злокачественной опухолью, или умер от рака», - говорил кузбасский губернатор Сергей Цивилев в 2018 году на совместном заседании совета при сибирском полпреде президента РФ и совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Как писали Sibnovosti.ru, центр ядерной медицины МИБС в Новосибирске официально открылся в конце 2019 года. Примерно через полгода аналогичный центр открылся в Барнауле. В октябре 2020-го центр позитронно-эмиссионной томографии для диагностики и лечения онкологии, а также болезней сердца и мозга начал работу в Томске.

Фото: сайт администрации правительства Кемеровской области