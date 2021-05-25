В Киселевске отремонтируют детский лагерь «Огонек»

В Кемеровской области пройдет капремонт оздоровительного лагеря «Огонек». Он расположен в селе Верх-Чумыш.

Об утверждении проектной документации сообщили в Главгосэкспертизе России. Ее выполнило ООО «Стройизыскания».

«В ходе реализации проекта выполнят отделку фасадов, отремонтируют отмостки и крыши четырех спальных корпусов, столовой и хозблока, заменят в зданиях двери, окна, эвакуационные выходы и пожарные лестницы», - сообщили в Главгосэкспертизе.

Кроме того, в лагере появятся эстрадная, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и другие объекты.

«Огонек» работает в статусе муниципального бюджетного учреждения отдыха и оздоровления детей. Застройщиками в этом проекте выступают МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» и комитет по управлению муниципальным имуществом Киселевска.

Фото: сайт МБУ «Огонек»