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В Киселевске отремонтируют детский лагерь «Огонек»

Главная Общество
Кемерово
11:31 25 Мая 2021
лагерь, капремонт, экспертиза
Автор: Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области пройдет капремонт оздоровительного лагеря «Огонек». Он расположен в селе Верх-Чумыш.

Об утверждении проектной документации сообщили в Главгосэкспертизе России. Ее выполнило ООО «Стройизыскания».

«В ходе реализации проекта выполнят отделку фасадов, отремонтируют отмостки и крыши четырех спальных корпусов, столовой и хозблока, заменят в зданиях двери, окна, эвакуационные выходы и пожарные лестницы», - сообщили в Главгосэкспертизе.

Кроме того, в лагере появятся эстрадная, баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле и другие объекты.

«Огонек» работает в статусе муниципального бюджетного учреждения отдыха и оздоровления детей. Застройщиками в этом проекте выступают МКУ «Управление муниципального заказа по ремонту и строительству» и комитет по управлению муниципальным имуществом Киселевска.

Фото: сайт МБУ «Огонек»

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