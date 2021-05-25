Для потерявшего пальцы жителя Кузбасса изготовили киберруку

Молодой человек в Кузбассе получил протез кисти с внешним источником энергии. Протез был изготовлен индивидуально для этого случая.

По данным сайта мэрии Новокузнецка, травму юноша получил в 2019 году – правая рука попала в механический дровокол. В результате ему пришлось ампутировать пальцы на этой руке.

По данным городских властей, стоимость протеза составила 5 млн руб. Его изготовили на средства регионального отделения Фонда социального страхования.

По данным городских властей, стоимость протеза составила 5 млн руб. Его изготовили на средства регионального отделения Фонда социального страхования.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка