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Для потерявшего пальцы жителя Кузбасса изготовили киберруку

Главная Общество
Кемерово
11:03 25 Мая 2021
пациент, фонд, оборудование
Автор: Sibnovosti.ru
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Молодой человек в Кузбассе получил протез кисти с внешним источником энергии. Протез был изготовлен индивидуально для этого случая.

По данным сайта мэрии Новокузнецка, травму юноша получил в 2019 году – правая рука попала в механический дровокол. В результате ему пришлось ампутировать пальцы на этой руке.

По данным городских властей, стоимость протеза составила 5 млн руб. Его изготовили на средства регионального отделения Фонда социального страхования.

По данным городских властей, стоимость протеза составила 5 млн руб. Его изготовили на средства регионального отделения Фонда социального страхования.

Фото: сайт мэрии Новокузнецка

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