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В кузбасской школе скопился радон

Главная Общество
Кемерово
12:41 12 Мая 2021
школа, газ, село
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Кемеровской области приостановили работу одной из школ. Это произошло после того, как в ее помещениях зафиксировали превышение концентрации природного радиоактивного газа радона.

Школа находится в селе Шабаново Ленинска-Кузнецкого района. Как отмечают специалисты, продукты распада радона вызывают микроожоги в легочной ткани, повреждения в хромосомах клеток костного мозга.

О приостановке работы школы сообщил сайт областного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП). По его данным, соответствующее решение было принято судом на основании требования Роспотребнадзора.

«По результатам измерений активность радона в воздухе помещений нескольких учебных кабинетов, столовой, спортивного зала превышает нормированный уровень. Данные нарушения создают непосредственную угрозу здоровью и жизни детей, а также работников учреждения», - говорится в пресс-релизе регионального управления ФССП.

Срок приостановки – 90 суток. То есть, учреждение не будет работать до конца учебного года. Между тем, школа является единственной в селе с населением примерно 1,5 тыс. человек. Поэтому детей перевели на дистанционное обучение.

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