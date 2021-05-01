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В Кузбассе рискует выйти из берегов река Томь

Главная Общество
Кемерово
14:41 1 Мая 2021
общество, река, паводки
Автор: Sibnovosti.ru
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Река Томь в Новокузнецке почти достигла критической отметки. Из-за снежной зимы и весенних паводков водоем может выйти из берегов. 

В опасную зону попали три района. Дороги там уже затоплены или размыты малыми реками.

«Все службы южной агломерации приведены в повышенную готовность, чтобы обеспечить безопасность людей. Вопрос держу на личном контроле», – написал губернатор Сергей Цивилев в социальных сетях. 

Из-за дождей и потепления снег на вершинах начал быстро таять. Река Томь наполнилась водой: за сутки уровень воды вблизи Новокузнецка вырос на 71 см.

Дачные участки в нкоторых района Новокузнецка оказались подтопленными. Более 30 содовых сообществ оказалось под водой. В городе создано 83 пункта, которые готовы принять около 10 тыс. людей. 

Тем временем сильный паводок начался в Республике Алтай. Подтоплено более 70 домов, эвакуированы 49 человек. Под водой оказались несколько участков дорог.

Фото: мэрия Новокузнецка

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