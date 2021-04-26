На Кузбассе голодные медведи вышли к людям

В Кемеровской области медведи, оголодавшие после длительной спячки, стали выходят из леса к людям. В поисках еды косолапые бродят районе Сыркашинской горы, в окрестностях города Междуреченск.

Директор Департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев попросил жителей Междуреченска не ходить в лес хотя бы в ближайшую неделю.

«Уважаемые междуреченцы, просим вас воздержаться от посещения данной местности и не провоцировать животных», - написал глава департамента на странице администрации города в Instagram.

Глава департамента отметил, что у медведей сейчас тяжелый период, они голодные и выходят из леса «не из любопытства, а покушать».

Также местных жителей настойчиво просят не подкармливать медведей, убирать за собой мусор, так остатки еды могут привлечь хищников к жилым домам.



Автор фото: Александр Санин