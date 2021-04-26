Кемерово вошёл в топ-5 городов по развитию дошкольного и школьного образования

Рейтинг по развитию школьного и дошкольного образования составили аналитики сайта SuperJob, изучив учреждения городов России. В пятёрку лучших вошло и образование Кемерово.

Так, согласно результатов опроса, работу детских садов в городе Кемерово положительно оценили 28% респондентов, что позволило областному центру попасть в топ-5 городов России по развитию школьного и дошкольного образования.

Опередили Кемерово – Пермь, набравшая 29% голосов, Казань (35%), Набережные Челны (37%) и Тюмень (42%).

А вот показатель оценки доступности товаров и услуг в кузбасской столице один из самых низких – 26%. Впрочем, жить в Кемерове нравится 71% проголосовавших, а это 15 место из 21 участников.

Фото: ourmind.ru