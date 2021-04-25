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Голодные медведи вышли к людям в Междуреченске

Главная Общество
Кемерово
18:41 25 Апреля 2021
общество, кузбасс, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Междуреченске местные жители заметили несколько взрослых медведей – косолапые стали выходить к людям из тайги в поисках пищи. Чаще всего хищников видели в районе Сыркашинской горы. О этом в Instagram сообщил директор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев.

«Инспекторы просят междуреченцев воздержаться от посещения данной местности ближайшую неделю. Специалисты также предупреждают: не провоцируйте животных и убирайте за собой мусор. Остатки еды могут привлечь зверей и заставить приблизиться к жилым домам», – написал чиновник. 

Косолапые вышли из длительной зимней спячки. Их привлекает запах оставленного на участках мусора. 

 
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