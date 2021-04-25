Голодные медведи вышли к людям в Междуреченске

В Междуреченске местные жители заметили несколько взрослых медведей – косолапые стали выходить к людям из тайги в поисках пищи. Чаще всего хищников видели в районе Сыркашинской горы. О этом в Instagram сообщил директор департамента по охране объектов животного мира Кузбасса Александр Гурылев.

«Инспекторы просят междуреченцев воздержаться от посещения данной местности ближайшую неделю. Специалисты также предупреждают: не провоцируйте животных и убирайте за собой мусор. Остатки еды могут привлечь зверей и заставить приблизиться к жилым домам», – написал чиновник.

Косолапые вышли из длительной зимней спячки. Их привлекает запах оставленного на участках мусора.