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Курорт Шерегеш в Кузбассе впервые принял более 2 млн гостей за сезон

Главная Общество
Кемерово
10:38 21 Апреля 2021
курорт, горнолыжник, рекорд
Автор: Sibnovosti.ru
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Кузбасский Шерегеш за зимний сезон принял более 2 млн гостей. Это стало рекордом для горнолыжного курорта.

«По итогам зимнего сезона 2020/2021 в Шерегеше побывало рекордное количество туристов. Зафиксировано более 2 млн посещений. Теперь наша основная задача - сделать наш самый известный горнолыжный курорт Кузбасса круглогодичным», - процитировал сайт правительства Кемеровской области губернатора Сергея Цивилева.

По данным властей, рубеж в 1,5 млн туристов был преодолен во время новогодних праздников. 2 млн – в ходе традиционного фестиваля GrelkaFest.

В программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, на развитие комплекса «Шерегеш» заложено более 3,2 млрд руб.

Фото: сайт курорта Шерегеш

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